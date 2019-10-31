اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يضرب فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، موعداً مع مضيفه الفتح، في مباراة العودة للانتصارات، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة نادي الهلال القادمة والقنوات الناقلة

ويحل فريق الهلال ضيفاً على الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب “مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية”، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال مع مضيفه الفتح، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق من مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة “السعودية الرياضية 2”.

ترتيب الهلال والفيصلي في جدول الدوري السعودي

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يتربع فريق الهلال على عرش جدول الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، حصدهم خلال 8 جولات من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في أخرى والهزيمة في مثلها.

ويتواجد فريق الفيصلي في المركز السادس بعد ان تمكن من جمع 14 نقطة خلال 7 مواجهات ويتبقى له مباراة مؤجلة، وذلك بالفوز في 4 مباريات والتعادل في إثنتين، والخسارة بأخرى.

الهلال يسعى لاستعادة الانتصارات وتعزيز الصدارة

يدخل فريق الهلال المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز على الفيصلي، وتعويض هزيمته الأخيرة على يد النصر، بثنائية مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويخوض الفيصلي المباراة بآمال واحدة، إذ يتسلح “العنابي” بالأرض والجمهور في مواجهة الهلال، ويأمل في تحقيق الانتصار بعد خسارته الماضية أمام التعاون، بثنائية مقابل هدف.