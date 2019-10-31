اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KSA SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KSA SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الهلال مواجهة مرتقبة أمام الفتح، اليوم الخميس 31-10-2019، في إطار منافسات الجولة التاسعة، من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يدخل الهلال مباراة اليوم من أجل العودة للانتصارات، بعد الوقوع في فخ الهزيمة على يد النصر في الجولة الماضية، وعلى الرغم من الهزيمة فإن الفريق يتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، استطاع الفوز في 6 مباريات والتعادل في واحدة، والخسارة في مثلها، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.

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بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الفتح المباراة، وهو في المركز الـ 15 -قبل الأخير- في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض الفريق 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في مثلها، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، ويأمل الفتح تحقيق نتيجة إيجابية من أجل أن تساهم معه في الارتقاء مراكز عديدة في ترتيب جدول الدوري.

موعد مباراة الهلال والفتح

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة، و19:50 بتوقيت مكة المكرمة، و16:50 بتوقيت جرينيتش، وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 2 HD.