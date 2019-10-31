اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الأهليII7SRY جول PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الأهليII7SRY جول PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خيبات الجولة الماضية، حيث تلقى الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس هزيمة قاسية في أخر مواجهة له أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الاتحاد بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، أمام فريق أبها بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب دوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة حصدهم من 8 مباريات، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في إثنتين، والخسارة في مثلهما.

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فيما يتواجد فريق الاتحاد في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات، وهزم في 5 آخرين.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم الجمعة، وتنطلق مباراة الأهلي مع ضيفه الاتحاد، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.