رياضة | ميتشو يعقد جلسة مع نجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يعقد جلسة مع نجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ميتشو يعقد جلسة مع نجوم الزمالك

وحصل الفريق على راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام وذلك بعد عبور جينيراسون فوت السنغالي، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مران الزمالك اليوم بعقد الصربي ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين حرص خلالها على مصافحة اللاعبين والاطمئنان عليهم عقب انتهاء فترة الاجازة، ثم بدأ حديثه عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق.

وجاءت رسالة ميتشو للاعبين كالتالي : " عليكم ببذل اقصي ما لديكم في الفترة القادمة ، نريد أن نخرج كل ما لدينا من طاقة ، اثق بكم علي تقديم الافضل".

وخاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية تحت إشراف الإسباني رودريجرز مدرب الاحمال ، بعمل عدة تدريبات مختلفة للاعبين ، وذلك باستخدام عدة وسائل كاحزمة وكرات بلاستيكية مطاطة.

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وشهدت التدريبات تواجد الرباعي الدولي محمد عواد، عبدالله جمعة، طارق حامد، احمد سيد زيزو، حيث شارك الدوليين في التدريبات بشكل طبيعي.

وشارك محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بشكل طبيعي في تدريبات الحراس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الرقبة خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عن التدريبات الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لتواجدهم في معسكر المنتخب الوطني الأولمبي، استعدادا لمواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وخضع محمد حسن لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية والعلاجية ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وانتظم الثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الأخيرة.