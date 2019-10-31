رياضة | صدمة جديدة للزمالك

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تجمدت مفاوضات نادى الزمالك مع وادى دجلة، بشأن صفقة انضمام محمد عبدالعاطى لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض مجلس إدارة دجلة الحصول على مليون دولار من أجل بيع اللاعب للزمالك، وتمسك برفع قيمة الصفقة للتفريط فى خدماته، خلال يناير المقبل.

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وطلب اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لدجلة، تعويض اللاعب بعنصر من الزمالك حال رحيله.

ويسعى الزمالك لضم لاعب وسط مميز لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويقدم عبد العاطي مستوى مميز جعله واحدا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري المصري.