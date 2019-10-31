رياضة | أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب أنفيلد فوز فريق ليفربول ضد أرسنال بركلات الجزاء الترجيحية، عقب تعادل كلا الفريقين بخماسية لمثلثها في الوقت الأصلي للقاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الكاراباو.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه تأهل الريدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو، بعد الفوز الذي حققه ليفربول ضد أرسنال بركلات الترجيح على آرسنال في مباراة ماراثونية انتهت 5-5.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن يورجن كلوب كان قلقًا عقب تأهل ليفربول ضد أرسنال، حيث أدرك الألماني تراكم الكثير من المباريات على الفريق خلال فترة أعياد الميلاد المقبلة، وأنه قد يرفض اللعب والمشاركة في الدور المقبل من كأس الكاراباو .

وتابعت، أنه بعد فوز ليفربول ضد أرسنال، أصبحت مباراة الريدز المقبلة مقررًا لها 15 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي سيكون خلاله الفريق على استعداد للمشاركة في مونديال الأندية في قطر، والذي سيبدأ في 22 ديسمبر وينتهي في 29 من نفس الشهر.

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وقال كلوب عقب فوز ليفربول ضد أرسنال: "إذا لم يتمكنوا من إيجاد الوقت المناسب لنا لخوض تلك المباراة، ولا أقصد أن تُلعب في الكريسماس في الساعة الثالثة فجرًا، ولكن إذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن من اللعب".

وأضاف عقب فوز ليفربول ضد أرسنال: "نأمل أن يبدأوا الآن في العثور على حل، أعتقد أن ذلك أمر عادل، هذه المشكلة واضحة الآن، لن نكون ضحايا تلك المشكلة".

واختتم تصريحاته: "لقد شاركنا في مباراتنا ليفربول ضد أرسنال ورغبنا في الفوز وحققنا ذلك، إذا لم يتمكنوا من إيجاد الميعاد المناسب لنا، فلن نتمكن من اللعب في الجولة التالية وسيتأهل خصمنا".

وكانت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" قد أجريت منذ قليل، وأسفرت عن مواجهة إنجليزية بنكهة مصرية ستجمع ليفربول ضد استون فيلا، ومن المقرر أن تقام المباريات في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.