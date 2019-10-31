رياضة | فرجاني ساسي يغيب عن مران الزمالك .. تعرف على السبب

وجاء غياب ساسي بعد قرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بمنح اللاعب راحة إضافية، نظرا لمشاركته في مباريات المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة.



وشارك التونسي حمدي النقاز في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، حيث تواجد اللاعب في القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.



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ويبدأ اليوم فريق الزمالك معسكره المغلق بمدينة ٦ أكتوبر على هامش توقف بطولة الدوري المصري العام، نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.



ويستمر معسكر الفريق المقرر إقامته في أحد الفنادق بمدينة ٦ اكتوبر حتى يوم الإثنين المقبل، حيث يغيب عن المعسكر رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي، محمد عبدالسلام، إمام عاشور، مصطفى محمد، والتونسي فرجاني ساسي لحصوله على راحة، والمغربي خالد بوطيب لخضوعه لبعض الفحوصات الطبية في فرنسا.



ويواجه فريق الزمالك نظيره جولدي يوم الاثنين المقبل، في مباراة ودية على هامش توقف مسابقة الدوري الممتاز، لخوض المنتخب الأولمبي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.