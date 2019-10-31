رياضة | استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب فوز ريال مدريد ضد ليجانيس بخماسية نظيفة دون رد،على ملعب سانتياجو بيرنابيو، استياء معسكر فريق برشلونة .

ويأتي استياء برشلونة من فوز ريال مدريد ضد ليجانيس، بعدما نجح الميرنجي من الابتعاد مرة أخرى برقمه القياسي كأكثر الفرق تسجيلًا للاهداف في الليجا .

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وكان برشلونة قد نجح في الفوز على نظيره بلد الوليد بخماسية مقابل هدف، لينجح في تقليص الفارق مع الميرنجي إلى 3 أهداف فقط قبل خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس.

ورفعت خماسية برشلونة ضد بلد الوليد، رصيد البرسا إلى 6117 هدف في تاريخ الفريق على مستوى الدوري الإسباني، وبفارق 3 أهدف فقط عن البطل التاريخي للبطولة صاحب الرصيد الأعلى من الاهداف والمقدر بـ6120 هدف، قبل أن تعيد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس الفارق في الأهداف إلى 8 مرة أخرى ، وذلك بعدما ارتفع رصيد البلانكوس إلى 6125 هدف.

وحلت أهداف ريال مدريد ضد ليجانيس بتوقيع كلًا من رودريجو جوس في الدقيقة 7، قبل دقيقة واحدة فقط من الهدف الثاني عن طريق توني كروس، فيما نجح كلًا من سيرجيو راموس وكريم بنزيما في استغلال ضربتي جزاء في الدقيقتين 24، 69 من أجل إضافة الهدفين الثالث والرابع على التوالي، قبل أن يختم لوكا يوفيتش خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس في الدقيقة 1+90