رياضة | خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس تزيد معاناة نجم الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس تزيد معاناة نجم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في زيادة معاناة نجم الملكي خلال الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس لم تشفع إلى البلجيكي إيدين هازارد نجم الملكي في إنهاء حالة العقم التهديفي التي يعاني منها اللاعب.

وتابعت، أن نجم الملكي شارك في مباراة فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس كاملة، إلا أنه لم ينجح في استغلال حالة الضعف الدفاعي لدى الضيوف من أجل هز الشباك .

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وأشارت، أنه وبالرغم من ظهور إيدين هازارد نجم الملكي ظهر بمستوى جيد للغاية خلال مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، حيث كان اللاعب الأكثر مرواغة في المباراة برصيد 12 مناسبة، إلا أن عدم تسجيله لأي هدف أثار استياء الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأنهت، أن مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس شهدت إعصار هجومي من جانب نادي العاصمة الإسبانية، حيث نفذت كتيبة زيدان 21 تسديدة خطيرة ضد الضيوف، كان من بينهم 10 كرات بين القائمين والعارضة، إلا أن نجم الملكي لم يستطع انهاء أي منهما في الشباك .

وبخماسية ريال مدريد ضد ليجانيس، استطاع ريال مدريد أن يرتقي لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، ويطارد غريمه التاريخي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز الأخير .