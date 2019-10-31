رياضة | الأزمة مستمرة.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمة مستمرة.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت أزمات النجم الويلزي جاريث بيل لتطفو من جديد داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو، بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا، قبل أن يقرر خوض رحلة سفر غامضة إلى لندن .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كما كان الحال في الصيف الماضي، هناك جدل كبير حول وضع جاريث بيل داخل ريال مدريد، والذي أصبح غير مرحب به في الفريق .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن هناك العديد من وسائل الإعلام التي تقول أن رحلته إلى لندن كانت بإذن من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، وأنها ليست لها علاقة بالإصابة الغامضة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا ضد المنتخب الكرواتي.

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ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك العديد من العروض الصينية التي عادت لتغازل اللاعب من جديد، وأن رحلته المفاجأة إلى لندن قد تكون لبحث تلك العروض مع وكلاء أعماله .

وأوضحت، أن المشكلة هي نفسها تعود مرة أخرى، حيث لن يعترض النادي الأبيض على رحيل اللاعب طالما كان هناك عرض جيد له، إلا أن الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب والمقدر بـ17 مليون يورو يصعب من مسألة رحيله عن ريال مدريد .

وأنهت، يعتقد كلًا من ريال مدريد وجاريث بيل أن الانفصال التام هو الحل الامثل لكلاهما، من أجل انهاء تلك الأزمة .