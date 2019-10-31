رياضة | بعثة الأهلي تصل دبي استعدادًا لخوض المعسكر الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل دبي استعدادًا لخوض المعسكر الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية منذ إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة.

ويقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة ستة أيام يخوض خلاله مباراة ودية.

واستمرت رحلة الأهلي قرابة الثلاث ساعات و١٥ دقيقة.

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ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون ٢٠٢١) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتي ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادرا القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب.

وكان فايلر قد اختار ٢٥ لاعبًا للمعسكر الخارجي وهم :-

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.

