رياضة | ثلاثي الشرقية ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد التعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الشرقية ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد التعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود أنيس وعبدالله الشناف وعمر فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، في التدريبات الجماعية، عصر أمس الأربعاء، بعد تعافيهم من الإصابة.

وشارك اللاعبون في تدريبات الكرة أمس بعد تعافيهما تمامًا من الإصابة عقب خضوعهم لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزهما للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكان محمود أنيس صانع ألعاب الشرقية، قد أصيب بكدمة في الحوض قبل مباراة الفريق مع نظيره نادي النوبة في الدور التمهيدي الثالث المؤهل لكأس مصر، والتي انتهت بفوز الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقياده مصطفى مزيكا، إراحة اللاعب وعدم خوضه المباراة، حتى يتعافى تمامًا من الإصابة.

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كما غاب اللاعب عبدالله الشناف مدافع الفريق، عن التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد في الخلفية، وخرج على إثرها في مباراة الشرقية مع نظيره نادي أبوكبير في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

وخضع الشناف لبرنامج علاجي تحت قياده الدكتور محمد أشرف طبيب الفريق، وبعدها تم تجهيز برنامج تأهيلي وبدني تحت قياده الدكتور محمد رأفت مخطط الأحمال البدنية بالفريق، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

كما شارك عمر فتحي لاعب خط وسط الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان فتحي أصيب بجزع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، في مباراة الفريق مع نادي أبوكبير والتي جمعت بينهما في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لكأس مصر.

ونفذ عمر فتحي برنامج علاجي تحت قياده طبيب الفريق، قبل أن يقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي والبدني.