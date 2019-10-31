رياضة | الأهلي يحدد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى الأعضاء، لحضور الجمعية العمومية، ومناقشة جدول الاعمال، وما تم التوصل إليه خلال العام المالي الماضي.
1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 10/12/2018.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2019 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل.
4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته.
5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافئات المدير التنفيذي والمدير المالي.
6- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.
7- إحاطة الجمعية العمومية علما بشأن عقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية وقانونية.
8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقا لما تقره اللائحة.
9- المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشن زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم والمبالغ التي تحصل من السادة الأعضاء العاملين بنسبة 15% سنويا.
10- المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن زيادة قيمة رسم الالتحاق للعضوية الجديدة للمقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد والتجمع الخامس.
11- المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن تحديد عدد العضويات الجديدة المقرر قبولها للمقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد والتجمع الخامس.
12- انشاء فروع جديدة للنادي.
13- ما يستجد من أعمال
الاجتماع الأول:
يبدأ الاجتماع الأول يوم الجمعة 22 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيع في الكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وفي حال اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر.
الاجتماع الآخر:
يبدأ الاجتماع الأول يوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيع في الكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساء مباشرة بصالة النادي.
الأهلي يعقد اجتماعا قبل تحديد موعد الجمعية العمومية
وعقد مجلس الأهلي اجتماعا مطولا الإثنين الماضي في غياب محمود الخطيب رئيس المجلس، وقرر التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي.
قرارات اجتماع مجلس الأهلي الأخير
كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة، سواء العامة، أو في الأفرع اعتبارًا من أول إبريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي:
العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 الف جنيه الى 750 ألف جنيه ، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
فرع الشيخ زايد : المؤهل العالي من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
فرع التجمع الخامس: المؤهل العالي من 200 ألف جنيه الى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 300 ألف جنيه الى 400 ألف جنيه.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الخاصة بتعيين مراقب الحسابات برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق وعضوية محمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي
كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد عقد اللاعب سيف هاني لاعب كرة اليد مواليد 2000 من نادي الشمس إلى النادي الأهلي.
ووافق المجلس على سفر 4 لاعبات من الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي وبرفقتهن مدرب الفريق احمد محمد عياد إلى الأردن للانتظام في معسكر تدريبي خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل.
وقرر المجلس صرف منحة لجميع العاملين بالنادي بمناسبة المولد النبوي الشريف أسوة بما تم العام الماضي.
* الموافقة على مشاركة فريق الجمباز للرجال بالنادي في بطولة ليبرتش بالتشيك خلال الفترة من ٢٦ نوفمبر إلى ١ ديسمبر المقبل.
* الموافقة على انتقال لاعبة الاسكواش سنا محمد إبراهيم تحت ١٩ سنة من نادي الصيد إلى النادي الأهلي وهي المصنفة الثانية في مصر.
موعد عقد الجمعية العمومية للأهلي
ومن المقرر أن يتم توجيه الدعوة لجميع أعضاء النادي الأهلي، لحضور الجمعية العمومية ومناقشة أعمال العام الماضي يومي 22 و 23 نوفمبر المقبل.