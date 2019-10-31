رياضة | عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرارا هاما بشأن لاعب الناشئين الهارب للدوري الإسباني، وشهد بسببها قطاع النادي حالة من الطوارئ خلال الساعات الماضية.

مصطفى هشام حلقة جديدة من مسلسل هروب ناشئين الأهلي



وفوجئ مسؤولو النادي الأهلي، بهروب اللاعب مصطفى هشام لاعب فريق الشباب مواليد 2001 للدوري الإسباني، رغم توقيعه إستمارة هواة للنادي، مكملا سلسلة هروب بعض اللاعبين وعلى رأسهم أحمد حسن كوكا نجم سبورتنج براجا البرتغالي، لاعب الفريق السابق وغيره من اللاعبين.

المستشار القانوني يفتح تحقيق موسع للواقعة



وكلف مجلس الإدارة، حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي، بفتح تحقيقا موسعا وشامل داخل قطاع الكرة بالكامل لمعرفة أسباب هروب هشام للخارج.

ويدرس النادي الأهلي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه والحصول على حق الرعاية في اللاعب.

لاعب الأهلي يتمم إنتقاله لإف سي إسبانيول الإسباني



وغادر مصطفى هشام لاعب الأهلي مواليد 2001، من أجل الانضمام لصفوف نادي إف سي جوفى إسبانيول الإسباني، حيث طلب النادي الإسباني من نظيره المصري الحصول على البطاقة الدولية للاعب، للمشاركة في المباريات.