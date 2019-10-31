رياضة | المنتخب الأوليمبي يواصل استعداده لأمم إفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يواصل استعداده لأمم إفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون المكون من معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض شيتوس وأسامة عبد الكريم، إستعداداته لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وركز التدريب علي معدلات اللياقة البدنية، وجاءت التدريبية قوية وحماسية للغاية بين جميع اللاعبين التي تم إختيارهم بالقائمة إستعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي أنس السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء علي طلبهم وهم أحمد حمدي وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفي شوبير، في الوقت الذي فضل محمد صادق الاستمرار.