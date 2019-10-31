رياضة | في غياب ميسي ورونالدو.. تعرف على التشكيل الأغلى للاعبي كرة القدم في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في غياب ميسي ورونالدو.. تعرف على التشكيل الأغلى للاعبي كرة القدم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع ترانسفير ماركت المتخصص في رصد قيمة اللاعبين في جميع أنحاء العالم التشكيل الأغلى للاعبي كرة القدم. وشهد التشكيل مفاجأة كبرى، حيث لم يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي . وضم التشكيل كلا من :- حراسة المرمى : كيبا "تشيلسي 80 مليون يورو" Advertisements خط الدفاع : ما جوير "ماشستر يونايتد 87 مليون يورو" - فان دايك "ليفربول 84.7 مليون يورو" - ماتياس دي ليخت "يوفنتوس 85.5 مليون يورو" خط الوسط : بول بوجبا "مانشستر يونايتد 105 مليون يورو" - فرانكي دي يونج "برشلونة 75 مليون يورو" - كوتينيو "برشلونة 145 مليون يورو". خط الهجوم : عثمان ديبملي "برشلونة 125 مليون يورو" - نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان "222 مليون يورو" - جواو فيليكس "أتلتيكو مدريد 126 مليون يورو" - "كيليان مبابي "باريس سان جيرمان 180 مليون يورو".

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