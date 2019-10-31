رياضة | بيراميدز يسمح للإعلام بحضور مران الفريق الجمعة قبل مواجهة يانج أفريكانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يسمح للإعلام بحضور مران الفريق الجمعة قبل مواجهة يانج أفريكانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز السماح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق يوم الجمعة.

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ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي في الثامنة من مساء الأحد.

ومن المنتظر أن يقام المران في الخامسة من مساء الجمعة بملعب الدفاع ومسموح لجميع وسائل الإعلام بالحضور.

وكان بيراميدز قد تغلب على الفريق التنزاني بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا.