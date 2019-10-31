رياضة | الكشف عن موعد قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الليجا الإسبانية عن الموعد الذي تم تحديده لموقعة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والتي ستقام في الجولة الخامسة عشر من الدوي الإسباني.

وحدد الرابطة الأول من ديسمبر المقبل موعدًا لمواجهة أتلتيكو مدريد حيث تقام المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الفريق المدريدي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع على سلم الترتيب.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في أخر مبارياته بالدوري الإسباني "الليجا" على حساب ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل أتلتيكو مدريد بهدف لمثله أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس.