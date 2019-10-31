جرانيت تشاكا يدخل في أزمة مع جماهير «المدفعجية».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، قائد الفريق، السويسري جرانيت تشاكا، بالاعتذار للجماهير بعد توتر حدث بين الطرفين شهدته مباراة كريستال بالاس ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

المشجعون خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الإمارات في لندن ضمن المرحلة العاشرة، أطلقوا صافرات استهجان تجاه اللاعب لدى استبداله في الشوط الثاني، وقام اللاعب الدولي بوضع يده على أذنه أثناء ذلك، وبدا أنه توجه بالسباب إلى المشجعين، قبل أن يغادر الملعب مباشرة من خلال نفق غرف الملابس.

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الحادثة أضافت المزيد من التوتر إلى العلاقة المضطربة بين مشجعي “المدفعجية”، واللاعب الذي يدافع عن ألوان الفريق منذ عام 2016، ويحمل منذ بداية الموسم الحالي شارة قيادته.

إيمري قال ردا على سؤال عما اذا كان يجدر بتشاكا الاعتذار من المشجعين: نعم يتوجب عليه ذلك، كلنا نرتكب أخطاء، علينا الاعتذار واقترحت عليه القيام بذلك، هو يعرف أنه كان مخطئا ويشعر بذلك بشكل عميق.

تشاكا البالغ من العمر 27 عاما، غير صورته الشخصية على موقع “إنستجرام”، مستبدلا تلك التي تظهره بقميص أرسنال حاملا شارة قيادته، إلى أخرى بقميص المنتخب السويسري وشارته.