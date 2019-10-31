هذا أفضل لاعب شاهده ميسي في حياته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن أفضل لاعب رأه في حياته أثار إعجابه داخل المستطيل الأخضر.

صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلت عن ميسي قوله: إن رونالدو البرازيلي كان ظاهرة فعلا.. حيث اختاره قائد برشلونة الحالي كأفضل لاعب رأته عيناه.

صاحب الـ32 عاما أضاف خلال تصريحات عبر محطة “تي واي سي سبورتس” التلفزيونية الأرجنتيني: من بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي كان هو الأفضل، إنه لاعب مثير للإعجاب بكل المعايير.

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النجم البرازيلي الملقب بـ”الظاهرة” لاعب ريال مدريد السابق، يملك تاريخا كبيرا على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ شارك في أكثر من 500 مباراة مع فرق مختلفة محرزا 352 هدفا، فيما توج بالدوري الإسباني والبرازيلي وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكؤوس المحلية في إسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرازيل.

وعلى المستوى الدولي، فقد شكل رونالدو علامة فارقة بفوزه بكأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل عامي 1994 و2002، وكوبا أميركا عامي 1997 و1999، ناهيك عن كأس القارات عام 1997.

وفاز “الظاهرة” رونالدو بجائزة الكرة الذهبية عامي 1997 و2002، كما حاز جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 3 مرات أعوام 1996 و1997 و2002.