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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، في مباراة بجانب أساطير منتخب البرازيل لكرة القدم، إلا أنه خلال المباراة أوقفت حكمة اللعب من أجل التقاط صورة “سيلفي” تذكارية مع ريكاردو كاكا أفضل لاعب في العالم سابقا.
كاكا فوجئ خلال مباراة ودية لقدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، أثناء ركضه بالكرة، بحكمة اللقاء توقف سيره من دون سبب، لتشهر بطاقة صفراء في وجه النجم السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
ما حدث بعد ذلك برر موقف الحكمة، حيث أخرجت هاتفها من جيبها لتلتقط صورة تذكارية مع اللاعب صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007.
كاكا كان واحدا من بين أساطير منتخب البرازيل الذين واجهوا نظيره الإسرائيلي، بمشاركة رونالدينيو وريفالدو وروبرتو كارلوس وبيبيتو وكافو.
النجم البرازيلي كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2017 بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث انخفض مستواه في السنوات الأخيرة بسبب ضعف اللياقة وتعرضه لسلسلة من الإصابات.
منتخب “راقصي السامبا” فاز بالمباراة بنتيجة 4-2، وكانت أهداف البرازيل من نصيب بيبيتو ورونالدينيو وكاكا وأموروزو.
كانت هذه تفاصيل خبر حكمة تمنح إنذار لكاكا وتوقف المباراة لالتقاط سيلفي معه.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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