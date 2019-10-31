دييجو مارادونا يحظى باحتفال أسطوري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حظى النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق جيمناسيا لابلاتا، باحتفال خاص في عيد ميلاده الذي يوافق 30 أكتوبر.

أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، تزامن عيد ميلاده مع مباراة فريقه أمام فريق نيولز أولد بويز، في الدوري الأرجنتيني، مما دفع نادي نيولز للاحتفال بمارادوان على طريقة أسطورية.

نادي نيولز منح مارادونا كرسيا فخما يشبه العرش، تم وضعه بالقرب من خط التماس، ليتمكن النجم من مشاهدة مجريات مباراة فريقه.

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نادي “جيمناسيا لابلاتا” الأرجنتيني، الذي يتولى مارادونا تدريبه، خاض مباراة ضد “نيولز أولد بويز”، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، وقد انتهت بفوز الأول بـ4 أهداف دون مقابل.

مارادونا قبل بدء المباراة، خطف الأنظار بالكرسي الضخم الذي وفره له نادي نيولز، احتفالا بعيد ميلاده، ليجلس عليه النجم الأرجنتيني قرب خط التماس، فيما التف حوله أعضاء من جهازه الفني.. وقبل بدء المباراة، أظهرت صور مارادونا وهو يوقع على الكرسي، ثم يجلس باسترخاء ليحتسي شرابا.

المفاجأة الأخرى، كانت تخصيص كاميرا عٌرفت بـ”كاميرا مارادونا”، لتقوم بتصويره فقط حتى يتسنى لمحبيه ممن لم يحضروا المباراة، مشاهدة ردود أفعاله.