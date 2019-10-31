حملة ضد جاريث بيل بسبب تصرف غير إنساني مع طفل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، لانتقادات كثيرة بعد رفضه الاستجابة لطلب طفل من جماهير “الملكي” كان يرغب في أخذ توقيعه أو التقاط صورة معه.

اللاعب انتشر له مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعين حيث يظهر فيه داخل مطار مدريد، أثناء عودته من لندن، ورفض اللاعب التوقف رغم طلب الطفل ووالدته التي كانت تلحق به قائلة: “رجاء، طفلي يحبك”.

التعليقات السلبية انهالت على اللاعب المنبوذ من قبل جماهير النادي المدريدي، الذي لطالما أثار الجدل بتصرفاته، سواء بسفره المفاجئ إلى لندن، وأيضا بتلميحه إلى رغبته في الرحيل.

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اللاعب ظل لسنوات أغلى صفقة في تاريخ النادي منذ أن تعاقد معه فلورنتينو بيريز رئيس الريال، صيف عام 2013 مقابل 95.3 مليون يورو، حتى قدوم البلجيكي إيدين هازارد في الميركاتو الصيفي الحالي.

علاقة قائد المنتخب الويلزي كانت قد توترت مع جماهير “الميرينجي” منذ فترة، لكنها وصلت إلى مرحلة اللا رجعة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الملكي قبل عدة جولات من نهاية الموسم الماضي وخروجه من حساباته.