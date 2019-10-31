كريستيانو رونالدو على موعد مع منصب سفير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ينتظره منصب جديد بمجرد إعلانه اعتزال كرة القدم.

شبكة “diariogol” الإسبانية، ذكرت أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق لإعادة كريستيانو رونالدو من جديد إلى المرينجي، حيث قدم عرضا بربط اسم كريستيانو بريال مدريد حتى بعد إعلانه الاعتزال ليتقلد منصب سفير ريال مدريد، حيث يرى بيريز أن المنصب سيكون له تأثير إيجابي على النواحي التسويقية.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، لا يستعد للاعتزال حاليا، بل يسعى للبقاء مع يوفنتوس لفترة طويلة، إذ يرتبط مع نادي “السيدة العجوز” بعقد يصل حتى 2021 ويتفاوض حاليا مع الإدارة من أجل عقد جديد.

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كريستيانو لا يسعى إلى الرحيل عن يوفنتوس قبل الفوز بلقب أوروبي، ويرغب بإنهاء مسيرته في إنجلترا حيث انطلق في مشوار الدوريات الكبرى رفقة مانشستر يونايتد.

اللاعب الملقب بـ”صاروخ ماديرا”، لم يوافق حتى الآن على عرض بيريز لكنه وعد أن يكون ريال مدريد خياره الأول عندما يحين الوقت للحديث بمجرد اعتزاله.

رونالدو حقق مع ريال مدريد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والفوز بلقب بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، وحقق برفقة النادي لقب الدوري الإسباني مرتين والفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا في مناسبتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين أيضا.