شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يهدد من الإنسحاب من كأس كارباو والان مع التفاصيل
عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن غضبه الشديد بسبب تعارض موعد مباريات كأس كارباو مع كأس العالم للأندية.
وطلب كلوب من القائمين على وضع جدول المباريات، بضرورة مراعاة مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية، مؤكداً أنهم لن يكونوا ضحايا تلك المشكلة.
موعد مباراة كأس كارباو وكأس العالم للأندية
ويقام دور ربع نهائي كأس "كاراباو" يوم 16 ديسمبر المقبل، فى الوقت الذى يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية الذي ينطلق في الثامن عشر من نفس الشهر.
وحذر كلوب في حالة عدم إيجاد حل لموعد مباريات كأس كارباو، سنقوم بالإنسحاب من البطولة ولن نشارك.
وكان ليفربول قد فاز بأرسنال أمس الثلاثاء بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة خمسة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي.
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