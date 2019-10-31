الامارات | بالفيديو.. لاعب توتنهام ينتظر محمد صلاح خارج الملعب للحصول على قميصه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب توتنهام ينتظر محمد صلاح خارج الملعب للحصول على قميصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حساب ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، واظهر الفيديو لاعب توتنهام الإنجليزي لوسيلسو، وهو ينتظر النجم المصري خارج الملعب وطلب الحصول على قميصه ولم يتردد النجم المصري في طلب اللاعب وقام بتبادل القمصان معه

وكان محمد صلاح، قد خرج من هذه المباراة عقب إحرازه الهدف الثاني بعدما شعر بآلم بسيط مكان الإصابة التي كان قد تعرض لها في كاحل القدم.