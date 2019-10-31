شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب توتنهام ينتظر محمد صلاح خارج الملعب للحصول على قميصه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حساب ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، واظهر الفيديو لاعب توتنهام الإنجليزي لوسيلسو، وهو ينتظر النجم المصري خارج الملعب وطلب الحصول على قميصه ولم يتردد النجم المصري في طلب اللاعب وقام بتبادل القمصان معه
وكان محمد صلاح، قد خرج من هذه المباراة عقب إحرازه الهدف الثاني بعدما شعر بآلم بسيط مكان الإصابة التي كان قد تعرض لها في كاحل القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. لاعب توتنهام ينتظر محمد صلاح خارج الملعب للحصول على قميصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.