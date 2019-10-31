رونالدو يصل للرقم ١١٨ في ضربات الجزاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 سجل امس النجم البرتغالي "كرستيانو رونالدو" ضربة الجزاء رقم ١١٨ له من اصل ١٣٧ ضربة قد سددها ، ويضرب بذلك رقم قياسي كأكثر لاعب تسجيلا لضربات الجزاء .

وانقذ "رونالدو" فريقه يوفنتوس من فخ التعادل وضياع الصدارة امام "جنوي" بعد تسجيله لضربة جزاء في الوقت الاضافي من عمر اللقاء لينهي علي أمال "جنوي" وتحطيم فرحة جمهور انتر ميلان . وانتهت المباراة ٢/١ لليوفي علي ضيفه جنوي في اطار منافسات الجولة ال١٠ من الدوري الايطالي ، واعاد يوفنتوس صدارته من فريق انتر ميلان الذي كان يطمح جمهوره في سقوط يوفنتوس في فخ التعادل امام جنوي لينفرد بالصدارة .

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