شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأول بعد الراحة بدون لاعبى المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في حين تغيب كل من المغربي خالد بوطيب لعدم وصوله للقاهرة والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز ومن المقرر وصول الثنائي للقاهرة اليوم للانتظام في المعسكر.
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