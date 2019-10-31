شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأول بعد الراحة بدون لاعبى المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الصباحي اليوم الخميس، على ملعب النادي تحت قيادة الصربي ميتشو، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، حيث شهد المران غياب الرباعي محمد صبحى ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد لتواجدهم في المنتخب الأولمبي، كما شهد مشاركة محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.

وشارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في حين تغيب كل من المغربي خالد بوطيب لعدم وصوله للقاهرة والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز ومن المقرر وصول الثنائي للقاهرة اليوم للانتظام في المعسكر.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس بمدينة السادس من أكتوبر يستمر لمدة أربعة أيام بداية من مساء اليوم الخميس، على أن يخوض الفريق ودية يوم الإثنين القادم على ملعبه مع جولدى، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة توقف الدورى.