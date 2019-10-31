شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخطر مستبعدى المنتخب الأولمبى بالانتظام فى المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، الثنائى أحمد أيمن ومحمد صادق بالانضمام لتدريبات الدراويش بداية من غد الجمعة بعد استبعادهما من صفوف المنتخب الأولمبى .

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن، فيما استمر عبد الرحمن مجدى فى معسكر المنتخب .

ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث وقع فى المجموعة الأولى والتى يستهلها بمواجهة أمام مالى يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن، بينما تم ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالى

حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى

Advertisements

خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى

خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر

الهجوم: رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان