شكرا لقرائتكم "كيشو" يسافر المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر اليوم محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة الرومانية،إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والتي تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر ان يخوض كيشو منافسات البطولة يوم السبت المقبل فى منافسات وزن تحت 67 كجم ، بينما خاض لاعبى المنتخب المنافسات منذ انطلاق البطولة ، حيث يغادر كيشو اليوم نظرا لارتباطه بالبرنامج الذى تنفذه له الشركة الراعية.

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يعد كيشو أول لاعبى منتخب المصارعة الذين نجحوا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بعد تحقيق المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بكازاخستان .

وتأتي مشاركة كيشو في بطولة العالم بعد فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين مع منافسين أقوياء أبرزهم بطل أولمبياد ريو وصاحب فضية العالم .