شكرا لقرائتكم "كيشو" يسافر المجر للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر ان يخوض كيشو منافسات البطولة يوم السبت المقبل فى منافسات وزن تحت 67 كجم ، بينما خاض لاعبى المنتخب المنافسات منذ انطلاق البطولة ، حيث يغادر كيشو اليوم نظرا لارتباطه بالبرنامج الذى تنفذه له الشركة الراعية.
يعد كيشو أول لاعبى منتخب المصارعة الذين نجحوا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بعد تحقيق المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بكازاخستان .
وتأتي مشاركة كيشو في بطولة العالم بعد فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين مع منافسين أقوياء أبرزهم بطل أولمبياد ريو وصاحب فضية العالم .
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