شكرا لقرائتكم ميتشو يوجه رسالة للاعبي الزمالك بالمران الأول عقب الراحة.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما انتظم الثنائي محمد عبد الغنى وعمر السعيد بالتدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم بملعب النادي حيث أدى عبدالغني والسعيد الفقرات التأهيلية مع زملائهم بشكل طبيعي علي عكس التدريبات السابقة لهم التي كانا يؤديانها بشكل منفرد وكذلك خاض تدريبات بالكرة مع اللاعبين أيضا بعدما تعافى عبد الغنى من إصابة الخلفية والسعيد من إصابة الركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يوجه رسالة للاعبي الزمالك بالمران الأول عقب الراحة.. تعرف عليها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.