شكرا لقرائتكم ميتشو يوجه رسالة للاعبي الزمالك بالمران الأول عقب الراحة.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، مع لاعبى الفريق على هامش تدريبات اليوم، بدأها بالتحية ومصافحة اللاعبين، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، حيث طالب جميع اللاعبين بالتركيز في المرحلة المقبلة

وقال ميتشو للاعبين نصاً: "عليكم ببذل أقصى ما لديكم في الفترة القادمة نريد أن نخرج كل ما لدينا من طاقة، أثق بكم علي تقديم الأفضل".

وفى نفس السياق خصص الجهاز الفنى للزمالك، فقرات بدنية لتجهيز اللاعبين حيث قام رودريجيز مدرب أحمال الفريق بعمل عدة تدريبات مختلفة للاعبين، وذلك باستخدام عدة وسائل مثل الأحزمة والكرات البلاستيكية المطاطة.

كما انتظم الثنائي محمد عبد الغنى وعمر السعيد بالتدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم بملعب النادي حيث أدى عبدالغني والسعيد الفقرات التأهيلية مع زملائهم بشكل طبيعي علي عكس التدريبات السابقة لهم التي كانا يؤديانها بشكل منفرد وكذلك خاض تدريبات بالكرة مع اللاعبين أيضا بعدما تعافى عبد الغنى من إصابة الخلفية والسعيد من إصابة الركبة.