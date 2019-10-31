شكرا لقرائتكم حسام عاشور يحدد موعد اعتزاله الرسمي مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، موعد اعتزاله لعب كرة القدم، بشكل نهائي ورسمي.

وينتهي عقد حسام عاشور – 33 عام – مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، وأتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وأستقر حسام عاشور على إعلان اعتزاله رسميا مع النادي الأهلي عقب نهاية الموسم المقبل، أو بحد أقصي بعد نهاية الموسم بعد القادم، ليتبقي فى مسيرة اللاعب الكروية موسمين فقط على أقصي تقدير.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة مع حسام عاشور، عقب انتهاء معسكر الأحمر المقام حاليا فى الإمارات خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز، ليقوم اللاعب بتوقيع عقد جديد لمدة موسم مع القلعة الحمراء.