شكرا لقرائتكم الزمالك يسدد 164 ألف دولار جديدة لغلق ملف العقوبات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو نادي الزمالك، إنهاء أزمة المستحقات المالية، الخاصة باللاعبين السابقين، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، غلق ملف أزمة المهاجم البوركيني عبد الله سيسيه مهاجم الأبيض الأسبق بعد تقاضيه مستحقاته.

وقام الزمالك بسداد 164 ألف دولار لصالح سيسيه لغلق ملف أزمة مستحقات المالية، والذى كان أحد الملفات التى تهدد القلعة البيضاء بعقوبات مشددة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ولم يكن سيسيه هو اللاعب الوحيد الذى قام نادي الزمالك بسداد مستحقاته المالية، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، سداد مستحقات الغاني كريم الحسن، وكذلك الثنائي المصري أحمد حسن مكي وسعيد قطة لتجنب صدور أى عقوبات تجاه النادي الأبيض.