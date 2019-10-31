شكرا لقرائتكم الأهلي لـ"بيراميدز" : كله إلا فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ مسئولو النادي الأهلي، على عرض نادي بيراميدز، بخصوص شراء الـ 6 شهور المتبقية فى عقد أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء الملقب بالجوكر.

وينتهى عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، وطلب نادي بيراميدز، الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم، وهو ما يتعارض مع رغبة مسئولي القلعة الحمراء.

ورغم اعتماد النادي الأهلي، بشكل أساسي على محمد هاني لقيادة الجبهة اليمني فى الموسم الحالي، لكن يري مسئولو القلعة الحمراء، أن رحيل أحمد فتحي أمر مرفوض نهائيا، لدوره الهام داخل الفريق سواء من الناحية الفنية أو المعنوية وقدرته على تقديم مستويات مميزة.

وتشهد الفترة القادمة، حسم مصير أحمد فتحي بشكل نهائي، بعدما تمسك النادي الأهلي بتجديد عقده وعدم رحيله لأى نادي آخر، فى الوقت الذى يتمسك نادي بيراميدز بضم اللاعب.