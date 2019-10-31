شكرا لقرائتكم خطوة واحدة تفصل الزمالك عن غلق كابوس المستحقات القديمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح نادي الزمالك، على بعد خطة واحدة فقط لإنهاء كابوس المستحقات المالية القديمة، للاعبي القلعة البيضاء السابقين، وغلق ملف تعرض النادي لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ونجح مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور، فى حسم أزمات مستحقات اللاعبين السابقين خلال الفترة الأخيرة لتجنب توقيع أي عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الكاف، وقام النادي فى الأيام الأخيرة بسداد مستحقات الثنائي الغاني كريم الحسن والبوركيني عبد الله سيسية بعد التأخر عن السداد ولجوء اللاعبان للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتقاضي مستحقاته القديمة.

ولم تتوقف تحركات مسئولي الزمالك عند الصعيد الدولي فقط، حيث قام النادي الأبيض في نفس التوقيت بسداد مستحقات الثنائي أحمد حسن مكي ومحمد سعيد قطة لإنهاء هذا الملف نهائيا.

ولم يتبقي أمام مسئولي الزمالك سوء ملف واحد فقط فيما يخص مستحقات اللاعبين القدامي وهو محمود فتح الله مدافع الفريق الأسبق، حيث يحق للاعب تقاضي 4 ملايين و 500 ألف جنيه، عبارة عن مستحقات متأخرة منذ لعبه فى صفوف القلعة البيضاء.