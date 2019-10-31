شكرا لقرائتكم كانتي يقترب من العودة إلى تدريبات تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي الانكليزي لكرة القدم من العودة الى تمارين فريقه اللندني بعد غيابه لنحو شهر بسبب الإصابة، بحسب ما ذكر مدربه فرانك لامبارد.

ويعول لامبارد على اللاعب البالغ 28 عاما لتخفيف الحمل على الثنائي الايطالي جورجينيو والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، اللذين خاضا 90 دقيقة خلال الخسارة ضد مانشستر يونايتد 1-2 الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة.

ووضعت الخسارة حدا لسبعة انتصارات متتالية لتشلسي، وقد رأى لامبارد ان هذا التعثر يعود سببه إلى النقص في خيارات خط الوسط. وقال الدولي السابق :سينضم كانتي لحسن الحظ إلى التمارين في اليومين المقبلين. كنت أود منح راحة لجورجينيو وكوفاسيتش بسبب مجهودهما الكبير.

وتابع :لم أتمكن بسبب غياب نغولو، روس باركلي وروبن لوفتوس-تشيك لفترة طويلة.

وبحال تعافي بطل العالم بشكل كامل، سيكون جاهزا لخوض مواجهة كريستال بالاس في دربي لندني ضمن الدوري في 10 نوفمبر المقبل.