شكرا لقرائتكم يونايتد يتجاوز تشيلسي بصعوبة في كأس الرابطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع مانشستر يونايتد بطاقة الصعود لدور الثمانية، بفوزه المثير 2 - 1 على مضيفه تشيلسي من بطولة كأس رابطة إنجلترا.

وارتدى ماركوس راشفورد ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدفي يونايتد في الدقيقتين 25 من ركلة جزاء و73، فيما سجل ميشي باتشوايي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 61.

ولحق أستون فيلا بركب المتأهلين لدور الثمانية، بتغلبه 2 - 1 على ضيفه وولفرهامبتون. وافتتح أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28، لكن باتريك كوتروني أحرز هدف التعادل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 54.

ولم يهنأ الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما سجل المصري أحمد المحمدي هدف التأهل لأستون فيلا في الدقيقة 57.