شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معسكر الأهلي فى الإمارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدورى المتوقف حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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من هم لاعبو الأهلي المتواجدون فى معسكر الإمارات؟

ضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعباً لمعسكر الفريق فى الإمارات، وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.

كيف تواجد اللاعبون الدوليون فى المعسكر؟

جاء اصطحاب لاعبي الأهلي الدوليين للمعسكر بعد موافقة حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على انضمامهم على أن يتواجدوا فى معسكر الفراعنة فور عودتهم للقاهرة يوم 5 نوفمبر المقبل.

وما موقف اللاعبين المصابين من المعسكر الإماراتى؟

اصطحب الأهلي ثنائي الفريق المصاب محمود متولى وكريم نيدفيد ضمن البعثة التى توجهت إلى الإمارات، ويستكمل الثنائى برنامجهما التأهيلى خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولى فى الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل فى المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

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وما هى مدة معسكر الأهلي فى الإمارات؟

يستمر معسكر الأهلي فى الإمارات لمدة أسبوع، ويسعى خلاله الجهاز الفنى لتحقيق أهداف بدنية وفنية كبيرة.

ما هو موقف مؤمن زكريا من السفر للإمارات؟

أكد سمير عدلى، مدير العلاقات العامة بالأهلي، أن ناديه استخرج تأشيرة السفر لمؤمن زكريا صانع الألعاب، تمهيداً للسفر مع الفريق للإمارات قبل خوض المعسكر الخارجي هناك.

مؤمن زكريا يتواجد حالياً في القاهرة ويؤدي برنامجا علاجيا خاصا وضعه الجهاز الطبى بألمانيا، فى الوقت الذى سيسافر اللاعب لاستكمال علاجه فى برلين خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذى يتعذر معه سفر اللاعب للإمارات، من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن اللاعب طلب الالتحاق بمعكسر الفريق فى بعض الوقت وهو الأمر الذى وافق الجهاز الفنى عليه رغم رغبة فايلر فى اصطحاب عدد معين من اللاعبين فى معسكر الإمارات للتركيز معهم حول الخطط الفنية وطريقة اللعب التى ينوى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ما الفرق التى يواجهها الأهلي ودياً فى معسكر الإمارات؟

حتى الآن تأكد مواجهة الأهلي لفريق واحد فقط وهو العروبة الإماراتى يوم 4 نوفمبر المقبل.