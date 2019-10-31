سوبر كورة.. الزمالك يسدد 164 ألف دولار جديدة لغلق ملف العقوبات الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو نادى الزمالك إنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين السابقين، وسددت إدارة النادى خلال الأيام القليلة الماضية 164 ألف دولار لغلق ملف أزمة المستحقات المالية المتأخرة على النادى. وشهدت الفترة الماضية تهديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بالاستبعاد وإصدار عقوبات حال عدم تسوية كافة المستحقات المتأخرة على الأندية. وحسم مسئولو الزمالك أزمة مستحقات الثنائي المصري أحمد حسن مكي وسعيد قطة خلال الساعات الماضية لتجنب صدور أى عقوبات تجاه النادي الأبيض. لمعرفة كيف تجنب الزمالك العقوبات الأفريقية بسداد 164 ألف دولار، اضغط هنا..

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