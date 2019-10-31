شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة" الطاقة تتصدر جلسة ميتشو ولاعبى الزمالك وعودة عبد الغنى والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربي ميتشو ، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش تدريبات اليوم، بدأها بالتحية ومصافحة اللاعبين، بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وطالب المدير الفنى للزمالك جميع اللاعبين بالتركيز فيما هو قادم، موجها رسالة لهم مضمونها، "عليكم ببذل أقصى ما لديكم الفترة المقبلة، نريد أن نخرج كل ما لدينا من طاقة، أثق بكم علي تقديم الأفضل".

فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك، فقرات بدنية لتجهيز اللاعبين حيث أجرى رودريجيز مدرب أحمال الفريق عدة تدريبات مختلفة للاعبين، باستخدام عدة وسائل مثل الأحزمة والكرات البلاستيكية المطاطة.

كما انتظم الثنائي محمد عبد الغنى وعمر السعيد بالتدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم بملعب النادي، وأدى الثنائى الفقرات التأهيلية مع زملائهما بشكل طبيعى، على عكس التدريبات السابقة لهم التى كانا يؤديانها بشكل منفرد، وكذلك خاض تدريبات بالكرة مع اللاعبين أيضا بعدما تعافى عبد الغنى من إصابة الخلفية والسعيد من إصابة الركبة.