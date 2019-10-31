شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر ثنائى المنتخب الأوليمبى المستبعد بالعودة للمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى الثنائى أحمد أيمن ومحمد صادق بالانضمام لتدريبات الدراويش بداية من غد الجمعة بعد استبعادهما من صفوف المنتخب الأوليمبى.

وكان شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، استبعد وجيه عبد الحكيم ثم قرر استبعاد الثنائى محمد صادق وأحمد أيمن، فيما استمر عبد الرحمن مجدى فى معسكر المنتخب.

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ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث وقع فى المجموعة الأولى والتى يستهلها بمواجهة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

واستبعد شوقى غريب المدير الفني كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن ، بينما تم ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان.