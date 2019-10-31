شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كوليبالى يستعد لبداية رحلته مع النجم الساحلى بعد صلح الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الإيفوارى سليماني كوليبالي، لاعب الأهلى السابق، لبرنامج تدريب بدنى مكثف مع فريقه الحالى النجم الساحلي التونسي، بعد انتهاء أزمته مع القلعة الحمراء، وذلك فى إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، ونشر اللاعب عبر صفحته على تويتر جانبا من هذه الاستعدادات.

ويلعب الأهلي فى المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع كل من، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأخطر "كاف" الأهلي بمواعيد المباريات الثلاث الأولى للأحمر، حيث سيلعب بطل مصر مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر بتونس فى الجولة الأولى، ثم يستضيف الهلال السودانى بالجولة الثانية فى مصر 6 ديسمبر المقبل، وبعدها يستضيف بطل مصر فريق بلاتينيوم الزيمبابوى يوم 28 ديسمبر المقبل. Advertisements

وكان الأهلي أعلن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق بعدما رحل الأخير فى مايو 2017 دون علم النادى، ليقرر الأهلي تصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والحصول على حكم بتغريم كوليبالي مليون و400 ألف دولار، لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادى النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفوارى قبل عدة أشهر.

ووقع النادى الأهلي مؤخرًا عقدًا ثلاثيًا مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار يتم تسديدها للأهلي.

وشهدت مفاوضات إنهاء الأزمة تعاونًا كبيرًا من جانب نادي النجم الساحلي وكذلك من جانب مهدي نور الدين محامي سليماني كوليبالي.