شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد دونجا الأصلى.. تعرف على النسخ المصرية للنجم البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل كارلوس كايتانو دونجا، لاعب البرازيل السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 56، حيث إنه مواليد هذا اليوم من عام 1963.



1410098-دونجا-قائد-البرازيل-المتوج-بمونديال-1994

ونظرا للمهارات التى تميز بها النجم البرازيلى خلال مسيرته فى الملاعب، بمركز خط الوسط المدافع، أطلق نفس الاسم على عدد من اللاعبين المصريين ممن يتشابهون فى المهارات والأداء داخل المستطيل الأخضر مع نجم السامبا وفى نفس المركز، وفى ظل احتفال النجم العالمى بعيد ميلاده، نرصد النسخ المصرية من الموهبة البرازيلية فى الإيجيبشيان ليج.

تامر عبد الحميد

أطلق اسم دونجا على عدد من اللاعبين فى الدورى المصرى ، وكان أولهم تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق بداية الألفية الجديدة، والذى بدأ مشواره فى صفوف المنصورة قبل أن ينتقل للزمالك، وأطلقت عليه الجماهير لقب دونجا نظرا لكونه أفضل لاعبى خط الوسط المدافع فى الفريق، وساهم فى إهداء الزمالك لقب دورى أبطال أفريقيا بعد الهدف الذى أحرزه فى مرمى الرجاء البيضاوى.

Advertisements

محمود عبد العاطى

لاعب الزمالك السابق والإسماعيلى الحالى، ويلعب فى مركز خط الوسط، ويتميز بمهاراته وسرعته فى الملعب ، فهو بدا مشواره مع نادى المقاصة قبل ان يخوض فترة إعارة قصيرة فى احد اندية البرتغال ثم عاد لفريق الفيومى مرة أخرى، وتمسك الزمالك بضم اللاعب لتدعيم وسط الملعب ولكنه لم يستمر كثيرا فقد تمت إعارته لصفوف نادى الإسماعيلى.

نبيل عماد دونجا

بدأ نبيل عماد مسيرته الكروية فى بلدية المحلة، ومنه إلى جراند أوتيل ثم الجونة وأجا وبنى عبيد، ثم الأسيوطى والذى تغير اسمه فيما بعد إلى "بيراميدز"، وبعد إحداث تغيير فى قطاع الكرة من لاعبين وأجهزة فنية تمسكت إدارة النادى باللاعب بسبب مستوياته المتميزة ومهاراته فى مركز خط الوسط.