هل ينتقل طارق حامد إلى أهلى جدة؟.. سوبر كورة يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الحالى للأهلى السعودى والزمالك السابق، يتمسك بضم طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. ونقلت تقارير صحفية فى الفترة الأخيرة أن كريستيان جروس أكد لإدارة الأهلى أن الفريق فى أمس الحاجة لطارق حامد صاحب الخبرات الكبيرة مع نادى الزمالك ومنتخب مصر، وكان أحد اللاعبين المفضلين للمدرب السويسرى أثناء فترة توليه تدريب نادى الزمالك الموسم الماضى، وطلب جروس من إدارة ناديه الحالى ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بسبب قدراته الدفاعية والبدنية الكبيرة بجانب خبراته. لمعرفة هل ينتقل طارق حامد إلى أهلى جدة؟ اضغط هنا Advertisements

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