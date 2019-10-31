الأهلي يصل الإمارات لبدء المعسكر الخارجى للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ قليل إلى الإمارات بعد رحلة استغرقت قرابة الـ3 ساعات، لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام، يخوض خلاله المارد الأحمر مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويتواجد في المعسكر لاعبو الأهلي الدوليون (أحمد فتحي ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.
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