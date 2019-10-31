شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى تعديلا على جدول مبارياته الودية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج تعديلا على جدول مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى، وقرر مواجهة المصرى البورسعيدى فى 12 نوفمبر المقبل بدلا من وادى دجلة.

ومن المقرر أن تكون أولى مباريات الاسماعيلى الودية أمام الإنتاج الحربى السبت المقبل، ثم مواجهة إف سى مصر الخميس المقبل على ملعب اف سى مصر، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء 12 نوفمبر، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.