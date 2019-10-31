شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يحدد 6 ديسمبر موعدا للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 6 ديسمبر المقبل لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وتعديل لائحة النظام الأساسى.
ومن المقرر مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية والهيئات التى لها حق الحضور وإرسال الدعوات الخاصة بالجمعية حتى يتم إرسال تفويضات والبدء فى الإجراءات.
وكانت اللجنة الأولمبية قد تلقت شكوى من عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد لعدم بدء رئيس الاتحاد فى إجراءات الجمعية العمومية، وكذلك عدم عقد جلسات لمجلس الإدارة، ورغم أن آخر جلسة كانت أكتوبر الجارى إلا أنه لم يتم التطرق لإجراءات العمومية.
يذكر أن تنس الطاولة نظم بطولة مصر الدولية فى شرم الشيخ الأسبوع الماضى، وشهدت أزمة بين أحد المدربين وولى أمر، تعدى خلالها المدرب على ولى الأمر، وقام الاتحاد بطرد اللاعب من البطولة.
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