شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي ينصح تريزيجية بالصبر ويطالبه بضرورة العمل بالتركيز في التدريبات والان مع التفاصيل

طالب المصري أحمد المحمدي، مدافع فريق أستون فيلا الإنجليزي، مواطنه وزميله في الفريق محمود حسن تريزيجية، بضرورة الصبر بشأن عدم تسجيل الأهداف مع الفيلانز حتى الأن.

نتيجة مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون

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وكان أستون فيلا قد نجح في الفوز على ولفرهامبتون، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربع ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كارباو، والتأهل للدور ربع النهائي.

وطالب المحمدي من تريزيجية، خلال تصريحاتة تلفزيونية مع قناة نادية الرسمي، بضرورة التركيز في التدريبات، حتى تأتي اللحظة التي سيسجل بها الأهداف.

وأتم المحمدي:"أشعر بسعادة كبيرة، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، كانت نتيجة جيدة لنا، فبطولة الكأس مهمة بالنسبة لنا".