شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم ديربي جدة بين الأهلى والإتحاد والان مع التفاصيل

كشفت لجنة الحكام بالإتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سليمان للمحترفين.

ومن المقرر إقامة ثلاثة مباريات ضمن الجولة التاسعة حيث يلتقي الفيحاء مع الإتفاق، ويستضيف الهلال نادي الفتح بينما تجمع أقوى المواجهات فريقي الأهلي والإتحاد في ديربي مدينة جدة.

وقررت الجنة إسناد ديربي جدة للحكم البرتغالي أثور سواريز، على أن يقود الهولندي "سيردار جوزبيوك" مباراة الفيحاء والأتفاق.

وتم تعيين الكرواتي "إيفان بيبيك" لمباراة الهلال ونادي الفتح.