شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تشيد بتركي آل الشيخ بسبب «حماصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاعلت جماهير النادى الاهلي فى كافة أرجاء الوطن العربي مع تصرف المستشار تركى ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، بعدما أرسل ممثلًا شخصيًا عنه إلى منزل محمود الخطيب الثلاثاء الماضي، لزيارة رئيس النادى الأهلي والاطمئنان على صحته بسبب مرضه فى الفترة الاخيرة.

وأشاد عدد من جماهير النادى الأهلي بما فعله «آل الشيخ» معتبرين ما قام به موقفًا نبيلًا من واحد من أكبر محبي و عشاق القلعة الحمراء واصفين تصرفه بـ«أخلاق الفرسان».

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كذلك، لاقى هذا التصرف ردود فعل إيجابية داخل النادى الأهلي من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا رموز النادى القدامى، الذين أشادوا بزيارة ممثل تركي آل الشيخ لمنزل «الخطيب»، فى رسالة واضحه تعلن عودة العلاقات القوية والقائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين.

جاء ذلك فى الوقت الذى أشادت جماهير النادى الاهلي بتأكيدات رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بأنه سيتدخل للإفراج عن جماهير الاهلي، والذين تم القبض عليهم فى أعقاب مباراة الأهلي وحوريا كونانكري الغيني فى البطولة الأفريقية بسبب توجيه السباب لشخصه، إذ أعلن عن مسامحة الجميع وأنه سيكلف المحامي الخاص به لحل أزمة هؤلاء الجماهير، فضلًا عن إعلانه تكفله بكافة مصاريف علاج محمد سمير «حماصة»، مشجع الأهلي الذى فقد أطرافه في حادثه قطار أليم أثناء عودته من إحدى مباريات الأهلي، التى اقيمت فى برج العرب.

وقال «حماصة»، فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه سعيد بموقف «آل الشيخ» معه بعدما أكد أنه سيتحمل كافة النفقات الخاصة بعلاجه، بداية من إجراء عملية جراحية ثم تركيب أطراف صناعية، موجهًا شكره لافتًا إلى أن ما فعله «آل الشيخ» سيظل «جميلًا فى رقبته طوال حياته».